Bé gái loạn thần vì dùng miếng dán chống say tàu xe sai cách

Dùng miếng dán chống say xe quá liều, một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nói nhảm, mất ngủ, rối loạn tâm thần cấp tính.

Ngày 13-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp mất kiểm soát hành vi liên quan đến miếng dán chống say xe.

Bệnh nhi được thăm khám, theo dõi tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Theo đó, bé P.L.D.A. (7 tuổi) nhập viện vì các triệu chứng rối loạn tâm thần cấp tính: thức trắng đêm, nói nhảm một mình, bò trên sàn hoặc ngã quỵ đột ngột, sốt hơn 38 độ C.

Sau khi thăm khám và khai thác thông tin gia đình, bác sĩ phát hiện tình tiết đáng lưu ý. Trước ngày nhập viện, bé A. cùng mẹ từ quê lên TPHCM. Do đường dài và sợ con mệt, người mẹ cho bé sử dụng 2 miếng dán chống say xe có thành phần scopolamine.

Thời gian sử dụng kéo dài suốt hành trình khoảng 5 giờ. Trong khi đó, liều khuyến cáo cho trẻ em hoặc người <40kg là ½ miếng dán.

Sau khi loại trừ nguyên nhân viêm màng não, bác sĩ nhận định đây là trường hợp bị tác dụng phụ của scopolamine.

Bác sĩ hướng dẫn cách sử dụng miếng dán chống say xe an toàn. Nguồn: BVNĐ2.

Tại phòng cấp cứu, trẻ được theo dõi sát sao. Các triệu chứng loạn thần giảm dần sau 12 giờ và biến mất sau 3 ngày. Bệnh nhi cũng hoạt bát trở lại.

Trước tình huống trên, BS-CK1 Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo, thành phần scopolamine trong miếng dán say tàu xe có thể gây ra những tác dụng phụ như: khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, suy giảm thị lực, lú lẫn, giãn đồng tử.

Một số trường hợp nặng có thể gây biểu hiện loạn thần cấp tính: mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng, mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, tăng thân nhiệt ác tính… Triệu chứng nặng thường xuất hiện ở trẻ em và người cao tuổi.

Cũng theo BS Trần Ngọc Lưu, hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất lưu ý, không sử dụng miếng dán chống say tàu xe chứa thành phần scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi; cần giảm liều đối với trẻ em hoặc người có cân nặng dưới 40kg.

