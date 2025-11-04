Phát triển đảng viên trong đội ngũ y bác sĩ, phóng viên các cơ quan báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu phát triển Đảng viên đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên trong trường học; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế; đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí.

Ngày 4-11, Thành ủy TPHCM đã ban hành công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, các cấp ủy phường, xã, đặc khu và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030 và từng năm.

Trong đó, xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở, đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm từ 3% trở lên tổng số đảng viên của toàn đảng bộ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trong phát triển Đảng; phân công cấp ủy viên phụ trách, giao nhiệm vụ cụ thể cho chi bộ trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Song song đó, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu, tăng cường phát triển đảng viên ở những nơi có tỷ lệ còn thấp so với tổng số lượng quần chúng của cơ quan, đơn vị và ở các ngành, lĩnh vực yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại một sự kiện ở TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Cụ thể, tập trung phát triển Đảng viên đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên trong trường học; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế; đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí và đội ngũ công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và sàng lọc đảng viên. Cũng như quan tâm, hỗ trợ đảng viên trẻ, sinh viên sau tốt nghiệp, đảng viên trẻ là bộ đội và công an xuất ngũ trở về địa phương.

VĂN MINH