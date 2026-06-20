Đức phản đối Mỹ điều tra chính sách giá thuốc

Phát biểu với báo giới tại Brussels sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày 19-6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định việc định giá các loại thuốc tiên tiến do quỹ bảo hiểm công chi trả là vấn đề nội bộ của Đức; đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ tuân thủ các cam kết thương mại với châu Âu.

Mỹ nhắm mục tiêu vào giá thuốc của Đức trong cuộc điều tra. Ảnh :MSN

Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington khởi xướng cuộc điều tra thuế quan nhằm vào chính sách định giá thuốc của Đức. Đây có thể là cơ sở để Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) áp thuế nhằm đáp trả các rào cản thương mại mà Washington cho là không công bằng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã tuyên bố mở cuộc điều tra chống lại Đức theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại. Ảnh : ap7am

Vụ việc bắt đầu ngày 18-6, khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer chỉ trích nỗ lực giảm giá thuốc của Đức, cáo buộc Berlin thường xuyên chi trả thấp cho các sản phẩm dược phẩm tiên tiến.

Đức hiện là thị trường quan trọng đối với các hãng dược Mỹ, do đây là thị trường dược phẩm lớn nhất châu Âu, lâu nay thuộc nhóm chi trả giá thuốc cao trong khu vực và cho phép các loại thuốc mới, giá cao nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Theo Financial Times, cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz tìm cách cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế công, nhằm bù khoảng trống chi tiêu dự kiến vượt 40 tỷ EUR vào cuối thập kỷ này.

Kế hoạch này có thể được Quốc hội Đức thông qua vào tuần tới, trong đó có biện pháp giảm chi tiêu dược phẩm bằng cách tăng mức chiết khấu.

Cuộc điều tra từ phía Mỹ có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và thương mại giữa Washington và Berlin. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rút hơn 5.000 quân nhân Mỹ trong năm nay, sau phát biểu của ông Merz liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

KHÁNH HƯNG