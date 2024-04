Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024: Cơ hội hợp tác cho các nhà quản lý, doanh nghiệp

Tham dự có: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM Ngụy Hoa Tường, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương, Hiệp hội thương gia, Liên đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, thông qua diễn đàn, tỉnh kỳ vọng sẽ tìm ra những giải pháp quan trọng mang tính thời đại, kết bạn cùng những nhà đầu tư và tăng cường thêm các đối tác mới để thúc đẩy phát triển nền kinh tế ngày càng năng động, mở rộng và nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu: xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh...

Diễn đàn có 6 phiên họp toàn thể và 24 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song. Tại diễn đàn sẽ có 2 phiên chuyên đề đặc biệt về Bình Dương là: “Môi trường đầu tư Bình Dương – Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – bền vững – tư duy mở” và “Hệ sinh thái Logistics và thương mại điện tử hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu tại Bình Dương”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, sự kiện làm sâu sắc mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời là cơ hội để nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, mở ra cơ hội hợp tác, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới hôm nay và trong thời gian tới có nhiều biến động nhanh, bất ngờ, kèm theo đó là nhiều rủi ro.

Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng với những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người Việt Nam sẽ phù hợp với những ngành nghề, công việc sắp tới; là địa chỉ để các doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn, gửi gắm niềm tin. Chính phủ cam kết kiến tạo, lắng nghe, hướng về doanh nghiệp, bảo về quyền và lợi ích của doanh nghiệp theo hướng lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc, UBND tỉnh Bình Dương cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng như: Dự án Nhà ở an sinh xã hội cao tầng – Khu 4-5-6 Định Hòa – Việt Sing với tổng vốn đầu tư 6.376 tỷ đồng; Dự án cảng cạn An Sơn (tổng vốn đầu tư 1.504 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới - The One World (tổng vốn đầu tư 14.807 tỷ đồng)...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp khác với tổng vốn đầu tư 234,7 triệu USD, thuộc các lĩnh vực như: chế biến sữa; kim loại; sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật...

Đặc biệt, tại lễ khai mạc diễn ra nghi thức ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Dương với Viettel Post, để phát triển hạ tầng, dịch vụ logistics, thương mại điện tử; hình thành một Trung tâm kho vận logistics, thương mại, nông sản tầm cỡ quốc tế, theo hướng xanh, thông minh, hiện đại phục vụ vận chuyển hàng hóa qua ga liên vận quốc tế, để sang thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Cùng đó, nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sunwah về trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ, phát triển bền vững, hướng đến Net Zero.