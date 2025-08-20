“Lãnh đạo ngành thuế nói không truy thu, nhưng thực tế lại có”

Ngày 20-8, tại tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử hướng tới 2 triệu doanh nghiệp”, luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang cho biết hộ kinh doanh (HKD) có rất nhiều vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Ông Trần Xoa cho biết, vừa qua, ông tham gia nói chuyện, giải đáp thắc mắc cho các HKD về vấn đề này, có tới hơn 900 hộ tham gia, gửi 117 câu hỏi, ngồi nghe liên tục từ 9 giờ tới 13 giờ. Trong đó, nhiều hộ phản ánh khi áp dụng HĐĐT bị truy thu thuế từ những năm trước, mỗi hộ phải nộp thêm hơn 1 tỷ đồng.

“Trong khi lãnh đạo ngành thuế lên báo nói rằng không truy thu, nhưng thực tế vẫn truy thu, làm cho HKD rất hoang mang, bởi thấy lời nói và việc làm khác nhau”, luật sư Trần Xoa nêu thực tế và cho rằng công tác tuyên truyền chính sách của ngành thuế phải phù hợp với thực tiễn thực hiện chính sách.

Trả lời ý kiến này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TPHCM cho biết, thời gian qua, ngành thuế có truy thu một số cá nhân, hộ kinh doanh vì ngoài hoạt động kinh doanh chính ở địa bàn cố định, họ còn nhiều hoạt động khác, trên địa bàn khác, với phương thức khác mà chưa kê khai. Do vậy, với các trường hợp bị truy thu, cần xem xét cụ thể HKD đó là hộ khoán hay hộ kê khai, quy mô, ngành nghề, phương thức kinh doanh có thay đổi hay không… Với nội dung mà luật sư Trần Xoa phản ánh, ông sẽ trao đổi thêm thông tin cụ thể để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Được lãnh đạo ngành thuế TPHCM mời phát biểu, bà Nguyễn Thái Trang, tiểu thương chợ An Đông thẳng thắn chia sẻ, bà kinh doanh 32 năm qua, chưa khi nào thấy bế tắc như hiện tại, bởi lượng khách hàng không như trước.

Bà cho biết đã thực hiện đầy đủ HĐĐT từ 1-6 theo đúng quy định, nhưng thực tế không hề đơn giản như cơ quan quản lý hay các đơn vị tư vấn nói. “Không phải chỉ một cái điện thoại là làm được hết. Chúng tôi phải trang bị thêm laptop, máy in mã vạch, in hóa đơn…

Mức thuế 1,5%, các tiểu thương có thể kham được, không ý kiến gì. Nhưng thực tế quy định về HĐĐT theo Nghị định 70 chỉ phù hợp với các hộ mua đứt bán đoạn, bán cho người dùng cuối. Còn với người bán sỉ thì rất khó, bởi bao đời nay buôn bán gối đầu, bên mua nợ tiền hàng, giờ phải đóng thuế ngay thì rất kẹt. Tiểu thương đa phần lớn tuổi, không rành sổ sách, công nghệ, phải thuê kế toán làm phát sinh chi phí.

Đặc biệt, triển khai hóa đơn chỉ là phần đầu ra của hàng hóa, do ngành thuế quản lý. Trong khi đầu vào do cơ quan quản lý thị trường phụ trách. Theo bà Thái Trang, hai cơ quan này cần ngồi lại với nhau.

“Chúng tôi băn khoăn về đầu vào hơn là đầu ra. Đã kinh doanh, chúng tôi đều ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng về đầu vào, chúng tôi vẫn mong được tháo gỡ”, bà Thái Trang nói.

Tiểu thương Trần Thị Thu Thùy, có 39 năm buôn bán ở chợ An Đông phản ánh việc các tiểu thương ở chợ này đã phải mua phần mềm HĐĐT với giá 2-3 triệu đồng, nhưng nhiều người không dám dùng, không biết dùng. Riêng bà, trước đây kinh doanh tốt, đóng mức thuế 5,175 triệu đồng/tháng, liên tục hơn 10 năm. Nhưng từ sau dịch, việc làm ăn khó khăn hơn, bà nhiều lần xin giảm thuế nhưng không được.

Theo bà Thùy, doanh thu hiện nay không tới 1 tỷ đồng/năm nên không cần thực hiện HĐĐT theo Nghị định 70. Nhưng cán bộ thuế nói nếu bà không mua phần mềm, khi cơ quan thuế kiểm tra bà sẽ bị phạt 20 triệu!

Về việc này, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết việc điều chỉnh mức thuế phải nộp đã được quy định rõ ràng. Ông cho biết sẽ trao đổi lại với thuế cơ sở phụ trách khu vực chợ An Đông để nắm việc này.

