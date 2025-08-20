Dự kiến công bố các báo cáo kinh tế - xã hội vào mùng 3 hàng tháng

Thời gian phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội (hàng tháng, quý 1, quý 2 và 6 tháng, quý 3 và 9 tháng, quý 4 và cả năm) được sửa đổi từ ngày 6 thành ngày 3 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo.

Thời gian công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng được đổi thành "ngày 3 của tháng kế tiếp"

Dự thảo nghị định về thống kê do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo vừa được gửi Bộ Tư pháp thẩm định đã đẩy sớm thời hạn công bố số liệu thống kê để phục vụ kịp thời phiên họp Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, thời gian phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội (hàng tháng; quý 1, quý 2 và 6 tháng, quý 3 và 9 tháng, quý 4 và cả năm) được sửa đổi từ "ngày 6" thành "ngày 3 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo".

Tương tự, thời gian công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng được đổi thành "ngày 3 của tháng kế tiếp". Thời gian phổ biến số liệu ước tính và sơ bộ về "tỷ lệ lao động đã qua đào tạo" và "tỷ lệ thất nghiệp" được điều chỉnh sang "ngày 3" của tháng tương ứng.

Với GDP (tổng sản phẩm trong nước), thời gian công bố các số liệu ước tính, sơ bộ và chính thức của GDP được dời từ ngày 6 sang ngày 3 của các tháng tương ứng trong năm.

Với GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố), thời gian công bố số liệu được điều chỉnh sớm hơn. Cụ thể là vào ngày 29 của các tháng 3, 6, 9, 11 trong năm báo cáo và các tháng 9 của các năm kế tiếp.

Để phù hợp với việc công bố số liệu sớm hơn, thời gian nhận báo cáo kỳ ước tính của tất cả các biểu mẫu được điều chỉnh sớm hơn 2 ngày.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung điều khoản chuyển tiếp, theo đó các biểu mẫu hiện hành tiếp tục được thực hiện cho đến hết ngày 31-3-2026.

Tin liên quan Chuẩn hóa số liệu thống kê

ANH PHƯƠNG