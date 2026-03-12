Đa dạng các kênh huy động vốn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Chiều 12-3, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo “Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đã được Đảng và Nhà nước đặt ra, trong đó yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

Tuy nhiên, cấu trúc nguồn vốn hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng, trong khi thị trường vốn và các kênh huy động vốn dài hạn vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Việc đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, nâng cao chất lượng thị trường và tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực trở thành yêu cầu quan trọng nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Quang cảnh hội thảo, chiều 12-3. Ảnh: LƯU THỦY

Theo đại diện Bộ Tài chính, nguồn lực ngân sách cần tập trung vào các lĩnh vực có tính lan tỏa cao như hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số và các dự án thúc đẩy chuyển đổi xanh. Việc phân bổ vốn phải gắn chặt với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Đồng thời, việc cơ cấu lại thu - chi ngân sách được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo dư địa cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, giải pháp quan trọng khác là thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho các dự án hạ tầng lớn. Song song đó, thị trường vốn cần tăng cường mở rộng thêm các kênh huy động khác như trái phiếu, chứng khoán, vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LƯU THỦY

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, yếu tố quyết định để nguồn vốn đầu tư thực sự tạo ra tăng trưởng bền vững chính là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những diễn biến khó lường, tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước.

Theo Phó Thống đốc NHNN, ngành ngân hàng cần chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, định hướng dòng vốn tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng mới phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

LƯU THỦY