TPHCM: 15 doanh nghiệp vận tải tăng giá vé

Một số doanh nghiệp tại Bến xe Miền Đông TPHCM kê khai tăng giá vé.

Chiều 12-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, qua theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TPHCM về một số biến động trong lĩnh vực vận tải do tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông.

15 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải hành khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá vé chủ yếu dựa trên biến động chi phí đầu vào, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 25-35% trong cơ cấu giá vé vận tải hành khách.

Về hoạt động vận tải hành khách đường bộ theo tuyến cố định, tính đến hết ngày 10-3-2026 đã có 15 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải hành khách. Mức tăng dao động từ khoảng 5 đến 36%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, hiện thành phố có 181 tuyến đang hoạt động, trong đó có 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách với 42 đơn vị vận tải tham gia. Theo Sở Xây dựng, các tuyến xe buýt vẫn hoạt động ổn định và chưa điều chỉnh giá vé. Trường hợp chi phí tăng, các tuyến xe buýt được trợ giá sẽ được bổ sung phần chênh lệch theo dự toán ngân sách năm 2026.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cũng tiếp tục duy trì mức giá vé hiện hành theo Quyết định 5327/QĐ-UBND ngày 21-11-2024 của UBND TPHCM và không có điều chỉnh.

Trong khi đó, hoạt động taxi và xe công nghệ có một số biến động. Hiện TPHCM có 36 đơn vị taxi với khoảng 24.000 xe đang hoạt động. Trong đó, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) với khoảng 20.700 taxi điện, chiếm khoảng 86% số xe taxi toàn thành phố, đang triển khai chương trình giảm 10% giá cước từ ngày 11-3 đến hết ngày 31-3-2026. Ngược lại, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với khoảng 1.700 xe đã điều chỉnh tăng giá cước khoảng 11-12%. Các hãng taxi khác hiện vẫn giữ nguyên giá và tiếp tục theo dõi tình hình thị trường.

Đối với xe công nghệ, các nền tảng như Grab và Be hiện chưa điều chỉnh tăng giá cước, trong khi Xanh SM áp dụng giảm 10% giá cước trong thời gian nêu trên.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho biết chi phí vận chuyển của các doanh nghiệp thành viên đã tăng khoảng 20-25% do giá nhiên liệu tăng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp phản ánh việc tiếp nhiên liệu gặp khó khăn do có thời điểm một số cửa hàng xăng dầu không đủ nguồn cung, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Ngành đường sắt giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa Ngày 12-3, ngành đường sắt đã thực hiện giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa sau khi Liên bộ Công thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm 12,43% xăng dầu trong nước. Theo đó, ngành đường sắt quyết định giảm 3% giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu; giảm 4% giá cước vận chuyển hàng hóa. Thời gian áp dụng: từ 0 giờ ngày 13-3. Ngày 8-3, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với thời điểm trước đó, do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến. Trong giai đoạn này, các chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội vẫn được áp dụng. Trong đó, ngành đường sắt giảm 90% giá vé cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 1945; giảm 30% cho người có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, người khuyết tật nặng; giảm 15% cho công dân Việt Nam trên 60 tuổi; giảm 25% cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi; giảm 10% cho sinh viên...

