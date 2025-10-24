Phòng cháy chữa cháy

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại tòa nhà The Nexus

Chiều 24-10, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) tổ chức diễn tập PCCC và cứu hộ tại tòa nhà The Nexus Tháp 1, số 3A, 3B đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Các lực lượng phun nước dập lửa

Tình huống giả định đặt ra, vào lúc 14 giờ ngày 24-10, tại khu vực tầng hầm B1 của tòa nhà bất ngờ xảy ra cháy xe máy.

Vụ cháy làm nhiên liệu bị rò rỉ, phát nổ rồi cháy lan sang các phương tiện liền kề gây ra đám cháy lớn. Khói, khí độc từ tầng hầm B1 lan lên các tầng phía trên tòa nhà.

Khi chuông báo cháy vang lên, một nhóm công nhân đang thi công lắp đặt kính phía bên trong tòa nhà tầng 12A hoảng loạn. Một công nhân bất cẩn mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 3m xuống sàn, bị thương nặng ở chân, không thể di chuyển.

Trong khi đó, một số người đang họp tại tầng 12A hoảng loạn tìm đường thoát ra ngoài.

Lúc này, hệ thống thang máy dừng hoạt động do sự cố cháy, nên khoảng 500-1.000 người dồn về hướng cầu thang bộ dẫn đến chen lấn, hỗn loạn, xô đẩy làm 10 người bị thương (4 người bị thương nhẹ, 6 người bị thương nặng) và 30 người bị kẹt trong tòa nhà.

Lực lượng PCCC và CNCH triển khai các phương tiện dập lửa và cứu nạn

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy chuyên dụng các loại, 1 rô bốt chữa cháy tầng hầm đến hiện trường dập lửa và cứu nạn các nạn nhân.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được cứu hộ ra ngoài an toàn.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

