Doanh nghiệp ký cam kết khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Sáng 18-10, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, cơ sở trong thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi đối thoại, hơn 250 cơ sở, doanh nghiệp đã nghe đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TPHCM thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn TPHCM; phổ biến, hướng dẫn các quy định mới nhất của pháp luật về an toàn PCCC-CNCH; quy định xử phạt đối với các đơn vị, cơ sở vi phạm các quy định về PCCC.

Quang cảnh buổi đối thoại

Theo đó, buổi đối thoại được tổ chức nhằm giúp cho người đứng đầu chính quyền cấp phường, doanh nghiệp, người lao động, nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC khi đang chấp hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ.

Tuyệt đối không cố tình lén lút để công trình đang trong quá trình đình chỉ hoạt động vẫn hoạt động "chui", gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ.

Đại biểu trao đổi về những vướng mắc, tồn tại trong công tác PCCC tại doanh nghiệp



Các chủ đầu tư, người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở cũng đã nêu những nguyên nhân chủ quan, khách quan mà công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

Từ đó, các doanh nghiệp mong muốn phía cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đúng các quy định về PCCC.

Đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn các giải pháp, điều kiện an toàn về PCCC để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, được phục hồi hoạt động.

Các cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết khắc phục các vi phạm về PCCC và đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật

Dịp này, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức cho chủ các cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết chấp hành Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.