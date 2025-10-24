Gần 150 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại khu dân cư

Sáng 24-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) phối hợp với phường Diên Hồng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hẻm 525 Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng, TPHCM). Tham gia diễn tập có 149 người đến từ nhiều lực lượng.

Tình huống giả định đặt ra, vào lúc 8 giờ ngày 24-10, tại một nhà dân trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng xảy ra cháy.

Nguyên nhân gây cháy, nổ, do chập điện ắc quy xe máy, phát sinh tia lửa bắt vào vật liệu dễ cháy, gây cháy lan sang khu vực xung quanh. Đồng thời, rò rỉ khí gas, gây nổ, sụp đổ công trình nhà dân bên cạnh.

Lực lượng PCCC và CNCH phun nước dập tắt đám cháy

Khả năng phát triển của đám cháy lan sang các khu vực xung quanh có diện tích khoảng 100m². Đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc, nhiệt độ tăng cao, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của mọi người trong khu vực. Nếu không được khống chế chữa cháy kịp thời thì đám cháy sẽ cháy lan, cháy lớn.

Lực lượng PCCC và CNCH đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa và cứu người bị nạn.

Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được cứu hộ kịp thời.

VĂN ANH