Phòng cháy chữa cháy

Cháy căn hộ chung cư ở TPHCM

SGGPO

Tối 20-9, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Đức Nhuận và các đơn vị có liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TPHCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, khói lửa bùng phát tại một căn hộ ở tầng 11, block GM2 chung cư này, khói đen lan dọc hành lang và bên ngoài tòa nhà cao 22 tầng. Nhiều gia đình sống trong tòa nhà gom đồ đạc, bế con nhỏ chạy theo lối thang thoát hiểm.

z7032845748438_97bb86c6eb1443ac2d1bc8a823ccda63.jpg
Nghe báo sự cố cháy, người dân nhanh chóng chạy xuống bên dưới chung cư

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa chỉ sau khoảng 10 phút, đồng thời rà soát kỹ để đảm bảo không còn người mắc kẹt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

CẨM TUYẾT

