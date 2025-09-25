TPHCM: Cháy nhà cao tầng, 6 người được giải cứu an toàn

Chiều 25-9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cao tầng trên đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TPHCM khiến 6 người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 22 phút ngày 25-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại địa chỉ 60/2A Lý Chính Thắng. Ngay sau đó, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt. Lực lượng chức năng triển khai hai lăng B, hai máy bơm và hai đường vòi A tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Đồng thời, cảnh sát sử dụng thang tiếp cận mái nhà bên cạnh để hướng dẫn và hỗ trợ 6 người bên trong thoát ra ngoài an toàn. Không có ai bị thương.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 16 giờ 27 phút cùng ngày. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1m² khu vực bếp, thiêu rụi một số vật dụng như bếp mini, nồi nhôm... Phần lớn kết cấu căn nhà (1 trệt, 1 lửng, 5 tầng) được giữ nguyên.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN