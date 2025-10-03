TPHCM: Hơn 150.000 cơ sở hoàn thành cập nhật dữ liệu phòng cháy chữa cháy

Toàn TPHCM có 155.376/202.729 (76,64%) cơ sở đã được cập nhật cơ sở dữ liệu. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an và chính quyền các cấp trong việc hiện đại hóa quản lý nhà nước về PCCC-CNCH.

Thực hiện Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), thời gian qua, Công an TPHCM và chính quyền cơ sở đã khẩn trương triển khai công tác thu thập, cập nhật dữ liệu về PCCC-CNCH.

Tính đến hết ngày 2-10, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Đối với các cơ sở do Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM quản lý, đã có 57.758/63.798 (chiếm 90,53%) cơ sở hoàn thành cập nhật dữ liệu. Đối với các cơ sở do UBND cấp xã quản lý, đã có 97.618/138.931 (chiếm 70,26%) cơ sở hoàn thành cập nhật dữ liệu. Trong đó, có 53/168 xã, phường đạt 100% chỉ tiêu.

Như vậy, toàn Thành phố có 155.376/202.729 (chiếm 76,64%) cơ sở đã được cập nhật cơ sở dữ liệu. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an và chính quyền các cấp trong việc hiện đại hóa quản lý nhà nước về PCCC-CNCH.

Theo PC07, hoàn thành cập nhật dữ liệu PCCC không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ người và tài sản trước nguy cơ cháy, nổ. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, lực lượng chức năng sẽ có bản đồ số về nguy cơ cháy nổ, phục vụ kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm và xử lý sự cố nhanh chóng, chính xác.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung vào các cơ sở còn lại chưa hoàn thành. Mỗi địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời có biện pháp kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo 100% cơ sở hoàn thành cập nhật trong thời hạn quy định.

