Diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại KCN Sóng Thần 2

Chiều 3-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM phối hợp nhiều lực lượng tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ tại tuyến đường số 8, KCN Sóng Thần 2

Buổi diễn tập phương án chữa cháy bắt đầu với tình huống giả định: Lúc 14 giờ 30 ngày 3-12-2025 xảy ra sự cố va chạm giữa 2 xe chở hàng, làm thủng bình chứa nhiên liệu, tràn xăng dầu ra bên ngoài, phát sinh vụ cháy. Từ lượng nhiên liệu bị tràn ra, đám cháy lan sang các kiện hàng bên trong thùng xe, là các vật liệu dễ cháy.

Tình huống giả định xảy ra sự cố va chạm giữa 2 xe chở hàng làm chảy nhiên liệu ra đường

Tình huống cũng giả định, vụ va chạm làm 6 người bị thương, trong đó có 2 người mắc kẹt do xe tải bị biến dạng, cần lực lượng chức năng hỗ trợ, xử lý.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH có mặt kịp thời triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngay khi nhận tin báo sự cố, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã điều động lực lượng, phương tiện của các đơn vị gần nhất, gồm Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 33, Đội Chuyên ngành KCN Sóng Thần, Công an đồn Khu công nghiệp Sóng Thần, Trung tâm y tế Dĩ An... đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tham gia cứu nạn cứu hộ đưa người bị nạn đến khu vực an toàn

Trong quá trình diễn tập, các giai đoạn báo động, xử lý của lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp thực hiện chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản được thực hiện hết sức nhuần nhuyễn đầy tính chuyên nghiệp, đảm bảo về thời gian theo quy định.

Tổ chức rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập phương án chữa cháy

Buổi diễn tập đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Qua đó, cho thấy tầm quan trọng trong thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đồng thời nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia xử lý.

TÂM TRANG