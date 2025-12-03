Phường An Phú Đông có thêm hệ thống họp trực tuyến kết nối đến khu phố

Chiều 3-12, Đảng ủy phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức ra mắt điểm cầu trực tuyến tại cụm khu phố 22 đến khu phố 30, nhằm hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo phường An Phú Đông cùng các khu phố ra mắt bộ thiết bị họp trực tuyến

Theo đó, tại văn phòng liên khu phố 22 đến khu phố 30 được trang bị thiết bị họp trực tuyến, gồm màn hình, hệ thống âm thanh kết nối đến trụ sở Đảng ủy, UBND phường An Phú Đông với hình ảnh rõ nét, âm thanh, đường truyền ổn định.

Theo Trung tá Võ Chí Hiếu, Trưởng Công an phường An Phú Đông, việc triển khai bộ thiết bị họp trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên các khu phố tham dự các hội nghị trực tuyến từ thành phố và phường ngay tại văn phòng khu phố. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo thông tin, chủ trương được truyền tải kịp thời, đồng bộ, chính xác đến cơ sở.

Bộ thiết bị họp trực tuyến kết nối đến điểm cầu UBND phường An Phú Đông

Bà Nguyễn Thị Trọng Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 22 cho biết, bộ thiết bị họp trực tuyến là nền tảng để khu phố chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong thời gian tới, nhất là khi Đảng và Nhà nước triển khai mô hình chính quyền đô thị thông minh, hướng đến phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các khu phố tiếp tục tích cực học tập, sử dụng thành thạo thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin, vận động nhân dân cùng chung tay hỗ trợ để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần xây dựng khu phố ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn chuyển đổi số.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để khu phố từng bước tiếp cận các nền tảng đô thị thông minh như dữ liệu số hóa, bản đồ số. Qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.

NGÔ BÌNH