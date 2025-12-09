Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69 tại quê nhà Phan Rang.

Thông tin được nhạc sĩ Tô Hiếu - người đã đồng hành cùng diễn viên Thương Tín trong những năm cuối đời xác nhận.

Anh cho biết, nam diễn viên Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn qua đời lúc 18 giờ 50 ngày 8-12-2025.

Diễn viên Thương Tín trong Biệt động Sài Gòn

Thương Tín (tên thật là Bùi Thương Tín), sinh năm 1956. Ông khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương.

Ông theo học tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn, sau đó đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn kịch nói Kim Cương.

Tại Đoàn kịch nói Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia... Thương Tín đã diễn trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Tuy nhiên, ông lại được biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Ông đã tham gia trong khoảng 200 bộ phim và là một trong những diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa đóng trong 1 năm.

Những vai diễn ghi dấu ấn tên tuổi của ông phải kể đến vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Ngoài ra, danh sách các phim điện ảnh ông từng tham gia còn có: Những chiếc lá thời gian, Một thời ngang dọc, Vụ án viên đạn lạc, Ngũ quái Sài Gòn, Tiếng quốc đêm mưa...

Sau này, khi không còn ở đỉnh cao, ông cũng tham gia một số bộ phim gồm cả điện ảnh và truyền hình: Mỹ nhân Sài Thành, Đôi mắt âm dương, Bên kia sông, Trà hoa nữ... Vai diễn gần nhất ông tham gia là vai phụ trong bộ phim Cu li không bao giờ khóc, diễn chung với NSND Minh Châu.

Thương Tín cùng NSND Minh Châu trong Cu li không bao giờ khóc

Những năm cuối đời, sức khỏe và sự nghiệp của ông xuống dốc. Đặc biệt, từ năm 2021 ông bị đột quỵ. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn, nhiều nghệ sĩ và mạnh thường quân đã quyên góp tiền giúp đỡ. Sau khi bình phục, ông có tham gia ca hát tại một số sự kiện. Hình ảnh những năm cuối đời của ông gắn liền với chiếc xe lăn và tinh thần sa sút khiến không ít người hâm mộ xót xa trước tình cảnh một tài tử vang bóng một thời.

HẢI DUY