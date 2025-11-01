Diễn viên Trương Ngọc Ánh đối diện với mức án như thế nào?

Liên quan đến vụ việc diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vậy hành vi này đối diện với mức án như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết:

- Theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có mức hình phạt như sau: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt khác như đã bị xử lý hành chính, đã bị kết án....) thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

- Trường hợp có một trong các tình tiết định khung như có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; chiếm đoạt từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì phạt tù từ 2 đến 7 năm. Chiếm đoạt từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì phạt tù từ 5 đến 12 năm. Chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh

Như vậy, trong trường hợp của Trương Ngọc Ánh, nếu bị kết luận là phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 và xác định được tình tiết định khung theo khoản 4 thì mức án tối đa mà người phạm có thể phải chịu là tù đến 20 năm.

Tất nhiên, thực tế mức án sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: giá trị của tài sản bị chiếm đoạt, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ như việc bồi thường khắc phục hậu quả, hợp tác với cơ quan điều tra…

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh (người từng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đất Rồng) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty TNHH bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản. Trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25-1-2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định, TPHCM) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12-2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời, chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Tin liên quan Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

VĂN ANH