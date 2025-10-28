Điều chỉnh phân làn, quy định tốc độ trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương

Cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn, quy định tốc độ trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương.

Đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Đối với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp), làn 1 (làn sát dải phân cách giữa): cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông; xe tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); xe chuyên dùng; xe đầu kéo; xe kéo moóc; xe khách trên 29 chỗ ngồi. Các loại xe được phép lưu thông trên làn 1 tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h (tốc độ tối thiểu tăng từ 60 lên 80km/h). Làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp): không phân biệt theo loại phương tiện, tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h (giữ nguyên tốc độ tối thiểu).

Đối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Cục Đường bộ Việt Nam bổ sung nội dung: cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên làn 1. Các phương tiện được phép lưu thông trên làn 1 tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 120km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h. Làn 2 không phân biệt theo loại phương tiện, tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 120km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h.

Đối với 2 tuyến cao tốc trên, Cục Đường bộ Việt Nam cũng quy định, các phương tiện trên đang lưu thông trên làn 2 nếu cần vượt phương tiện khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm như trên là 1 tháng, kể từ ngày 27-10. Trước 10 ngày hết thời hạn quy định phương án tổ chức giao thông thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để thay thế phương án tổ chức giao thông thí điểm nêu trên.

BÍCH QUYÊN