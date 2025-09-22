Xã hội

Tuyên truyền phương tiện lưu thông đúng làn đường trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương

SGGPO

Ngày 22-9, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, để tránh gây ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn trên tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, đơn vị vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải, lái xe tham gia giao thông trên tuyến thực hiện nghiêm việc lưu thông đúng làn theo quy định.

Clip: Cảnh sát giao thông tuyên truyền "xe lớn đi bên phải" trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cụ thể, xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên và xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn phải đi làn bên phải; xe con, xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ ngồi đi ở làn bên trái, sát dải phân cách.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 đã và đang triển khai giải pháp tuyên truyền các thông tin hướng dẫn phân làn đa phương tiện như: phát loa lưu động liên tục trên tuyến, tuyên truyền tại các trạm thu phí, đăng tải trên mạng xã hội Facebook và hiển thị trên các bảng thông tin điện tử dọc theo tuyến đường. Giải pháp này nhằm nâng cao ý thức tự giác của các tài xế trong việc chấp hành quy định giao thông.

Thời gian qua, trên tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, tình trạng xe tải trọng lớn, xe container và xe khách chạy vào làn bên trái, di chuyển với tốc độ chậm gây cản trở dòng xe khác đang di chuyển nhanh ở làn trái, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông và ùn ứ cục bộ.

Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam triển khai phân làn xe trên 8 tuyến cao tốc có 4 làn xe với dải khẩn cấp liên tục gồm: TPHCM - Trung Lương, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hải Phòng - Móng Cái, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Bắc Giang - Lạng Sơn và Hà Nội - Lào Cai.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

xe lớn đi bên phải tai nạn giao thông cao tốc TPHCM – Trung Lương cao tốc làn đường phân làn quy định tai nạn dải khẩn cấp giao thông cảnh sát tuần tra tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn