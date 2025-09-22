Tuyên truyền phương tiện lưu thông đúng làn đường trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ngày 22-9, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, để tránh gây ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn trên tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, đơn vị vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải, lái xe tham gia giao thông trên tuyến thực hiện nghiêm việc lưu thông đúng làn theo quy định.

Clip: Cảnh sát giao thông tuyên truyền "xe lớn đi bên phải" trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cụ thể, xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên và xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn phải đi làn bên phải; xe con, xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ ngồi đi ở làn bên trái, sát dải phân cách.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 đã và đang triển khai giải pháp tuyên truyền các thông tin hướng dẫn phân làn đa phương tiện như: phát loa lưu động liên tục trên tuyến, tuyên truyền tại các trạm thu phí, đăng tải trên mạng xã hội Facebook và hiển thị trên các bảng thông tin điện tử dọc theo tuyến đường. Giải pháp này nhằm nâng cao ý thức tự giác của các tài xế trong việc chấp hành quy định giao thông.

Thời gian qua, trên tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, tình trạng xe tải trọng lớn, xe container và xe khách chạy vào làn bên trái, di chuyển với tốc độ chậm gây cản trở dòng xe khác đang di chuyển nhanh ở làn trái, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông và ùn ứ cục bộ.

Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam triển khai phân làn xe trên 8 tuyến cao tốc có 4 làn xe với dải khẩn cấp liên tục gồm: TPHCM - Trung Lương, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hải Phòng - Móng Cái, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Bắc Giang - Lạng Sơn và Hà Nội - Lào Cai.

NGỌC PHÚC