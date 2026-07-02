Thí điểm đinh phản quang năng lượng mặt trời trên quốc lộ 6. Ảnh: THANH HÀ.

Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ mới nhằm tăng cường khả năng dẫn hướng, cảnh báo cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo, dốc có điều kiện khai thác phức tạp.

Đoạn tuyến được lựa chọn có mặt đường rộng 7-9m, nhiều đường cong liên tiếp, độ dốc từ 2%-5%. Vào mùa mưa, mặt đường thường trơn trượt, sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời, ban ngày tự tích trữ điện, ban đêm hoặc khi ánh sáng yếu sẽ tự động phát sáng nhấp nháy, tạo dải dẫn hướng liên tục trên mặt đường.

So với đinh phản quang thông thường chỉ phản xạ ánh sáng từ đèn xe, thiết bị này phát sáng chủ động, giúp người điều khiển phương tiện nhận diện hướng tuyến, mép đường và các khúc cua nguy hiểm từ khoảng cách xa hơn, đặc biệt trong điều kiện mưa hoặc sương mù.

Theo Khu Quản lý đường bộ I, toàn bộ kinh phí lắp đặt, hoàn thiện hệ thống và tổ chức giao thông trong quá trình thi công do Công ty Cổ phần Công trình giao thông Kiến Quốc tự bảo đảm. Trong thời gian triển khai, các đơn vị chức năng được giao giám sát hiện trường, tổ chức giao thông và bảo đảm việc thi công không ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến.

Sau thời gian thí điểm, Khu Quản lý đường bộ I sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả của hệ thống trên các tiêu chí như khả năng dẫn hướng, mức độ hỗ trợ người tham gia giao thông, độ bền thiết bị và hiệu quả khai thác thực tế. Kết quả sẽ là cơ sở để xem xét nhân rộng mô hình trên các tuyến quốc lộ có điều kiện tương tự, nhất là khu vực miền núi, đèo dốc.

MINH ANH