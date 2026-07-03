Chuẩn bị sẵn nguồn vật liệu cho 2 dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Sáng 3-7, tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin về công tác chuẩn bị vật liệu cho 2 dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo kế hoạch, dự kiến sẽ có 7 mỏ khai thác vật liệu phục vụ dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và 11 mỏ khai thác vật liệu phục vụ dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt 8 vị trí mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác để phục vụ các dự án trên.

Một khu vực đã được người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Các đơn vị đang khảo sát các vị trí mỏ vật liệu theo quy định để phục vụ dự án. Sau khi doanh nghiệp khai thác mỏ trình hồ sơ, tỉnh sẽ xem xét và hỗ trợ theo quy định, đảm bảo việc cung ứng các vật liệu.

Khu vực một số căn nhà bị ảnh hưởng đã được giải tỏa để phục vụ việc thi công dự án đường cao tốc qua Lâm Đồng

Đến nay, ở dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, chủ đầu tư dự án đã nhận bàn giao khoảng 14% diện tích. Riêng ở thành phố Đồng Nai vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Dù vậy, đơn vị thi công đã tập kết, bố trí nhân sự và máy móc, thiết bị phù hợp để triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng thi công ngay khi có đầy đủ mặt bằng.

Theo kế hoạch, cả hai dự án đường cao tốc sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2027

Trong dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đến nay địa phương đã bàn giao khoảng 363,96ha/621,13ha (đạt 58,6%) cho đơn vị thi công. Trong thời gian đầu, việc triển khai dự án còn chậm, đến nay đã triển khai 8 mũi thi công.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công ngày 29-6-2025. Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được khởi công ngày 19-12-2025. Theo kế hoạch ban đầu, hai dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027.

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ĐOÀN KIÊN