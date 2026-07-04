Sau 3 ngày miễn phí xe buýt, lượng khách tăng mạnh

Sau 3 ngày triển khai miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, lượng hành khách tiếp tục tăng, cho thấy chính sách bước đầu phát huy hiệu quả và được người dân hưởng ứng.

Hành khách chờ tuyến tại bến xe buýt quận 8, phường Chánh Hưng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, ngày 3-7, toàn mạng lưới xe buýt thực hiện 17.736 chuyến, đạt 99,6% kế hoạch, phục vụ 282.995 lượt hành khách, bình quân 16,7 hành khách/chuyến. So với ngày 2-7, lượng khách tăng 3%; so với ngày đầu triển khai chính sách miễn phí vé (1-7), tăng 2%. So với cùng kỳ tuần trước (26-6), lượng khách tăng 37% và tăng 35% so với cùng ngày năm 2025.

Hoạt động tại các bến xe và điểm đầu cuối tuyến cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng quá tải hay phải điều động phương tiện tăng cường. Trong ngày 3-7, trung tâm tiếp nhận, xử lý kịp thời 4 phản ánh của hành khách về tình trạng xe buýt bỏ trạm trên các tuyến 41, 56, 69 và 151.

Qua Tổng đài 1022, trung tâm tiếp nhận 21 cuộc gọi và 19 ý kiến qua ứng dụng MultiGo, Fanpage, mạng xã hội, chủ yếu liên quan đến hoạt động xe buýt. Tất cả đã được tiếp nhận, phản hồi và chuyển đơn vị liên quan xử lý; trong đó có 5 ý kiến khen ngợi và 3 phản ánh về thái độ phục vụ.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ chính sách miễn phí xe buýt, trung tâm tiếp tục duy trì lực lượng bám sát hiện trường, kết hợp theo dõi hệ thống điều hành trực tuyến để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ngày 3-7, lực lượng kiểm tra phát hiện một xe có loa thông báo không hoạt động và yêu cầu khắc phục ngay; đồng thời kiểm tra trực tiếp 149 chuyến xe đang khai thác để chấn chỉnh các tồn tại.

Xe buýt điện sẵn sàng phục vụ hành khách tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hơn 30 nhân viên được bố trí tại các đầu, cuối bến để hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt, cài đặt ứng dụng MultiGo, sử dụng căn cước công dân, VNeID và các phương thức điện tử phục vụ định danh, ghi nhận lượt đi bằng vé điện tử trong thời gian tới.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, sau 3 ngày triển khai chính sách miễn phí vé, người dân TPHCM đang dần hình thành thói quen sử dụng xe buýt cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông công cộng và tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ.

QUỐC HÙNG