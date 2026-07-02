Ngày đầu TPHCM triển khai chính sách hỗ trợ đi xe buýt, lượng hành khách tăng 14%

Ngày 2-7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng) cho biết, trong ngày đầu triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt (1-7), sản lượng hành khách trên toàn mạng lưới xe buýt thành phố tăng mạnh, cho thấy bước đầu tạo hiệu ứng tích cực của đông đảo người dân.

Hành khách chờ tuyến tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm, trong ngày 1-7, toàn bộ 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình hỗ trợ đã thực hiện 17.748 chuyến, vận chuyển 273.944 lượt hành khách, bình quân đạt khoảng 15,4 hành khách/chuyến.

So với ngày 30-6, sản lượng hành khách tăng khoảng 14%. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ ngày 1-7-2025, lượng hành khách tăng khoảng 28%, phản ánh sức lan tỏa của chính sách ngay từ những ngày đầu triển khai.

Trong ngày đầu áp dụng, hoạt động vận tải hành khách công cộng tại các bến xe diễn ra ổn định, chưa ghi nhận tình trạng hành khách tăng đột biến dẫn đến quá tải hoặc phải điều động bổ sung phương tiện. Toàn mạng lưới xe buýt vận hành thông suốt, không xảy ra ùn ứ, bảo đảm an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Hành khách chờ tuyến tại Bến xe buýt quận 8 (phường Chánh Hưng). Ảnh: QUỐC HÙNG

Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của hành khách cũng được thực hiện kịp thời. Qua Tổng đài 1022, Trung tâm ghi nhận 42 cuộc gọi, trong đó có 8 cuộc hỏi về chính sách miễn phí xe buýt; các cuộc gọi còn lại chủ yếu liên quan đến thông tin tuyến và hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Trên ứng dụng MultiGo, Trung tâm tiếp nhận 13 phản hồi, gồm 7 ý kiến khen ngợi, 2 góp ý về trạm dừng, 3 góp ý liên quan đến thao tác quét thẻ và 1 phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên.

Song song với việc tổ chức vận hành, công tác truyền thông về chính sách mới được triển khai rộng rãi.

Để giám sát việc thực hiện chương trình, Trung tâm đã tổ chức kiểm tra trực tiếp trên 134 chuyến xe trong ngày đầu triển khai. Do đây là giai đoạn đầu nên một số lái xe và tiếp viên còn lúng túng trong việc hướng dẫn hành khách thực hiện quy trình xác thực miễn vé. Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường phát thông báo trên hệ thống loa, hướng dẫn hành khách sử dụng ứng dụng MultiGo, căn cước công dân, mã QR, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng đã định danh để thực hiện xác thực miễn phí, đồng thời bố trí nhân viên hỗ trợ khi cần thiết.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, kết quả đạt được trong ngày đầu cho thấy chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, sự quan tâm của các cơ quan báo chí và cộng đồng.

QUỐC HÙNG