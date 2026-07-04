Liên danh Quảng Châu - TediSouth - Portcoast trúng gói tư vấn metro số 6

Chiều 4-7, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án metro số 6 (giai đoạn 1), đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.

Đây là một trong những bước quan trọng để TPHCM đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Theo kết quả được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, liên danh gồm Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Thiết kế tàu điện ngầm Quảng Châu, Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (TediSouth) và Công ty CP Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) trúng gói thầu TV03 với giá trị hơn 315,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

TPHCM tăng tốc triển khai các tuyến metro. Ảnh: MAUR

Theo hồ sơ mời thầu, liên danh tư vấn sẽ thực hiện khảo sát, điều tra phục vụ lập dự án; nghiên cứu định hướng phát triển đô thị theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời cắm mốc phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến.

Metro số 6 là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TPHCM, dài khoảng 53,8km. Giai đoạn 1 được ưu tiên đầu tư dài khoảng 23km, từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu. Đây là một trong bốn hành lang đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên vùng.

Theo quy hoạch, tuyến sẽ kết nối với metro số 2 tại ga Bà Quẹo, đi qua các nhà ga phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất (T1, T2, T3) và kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại khu vực Phú Hữu, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn giữa trung tâm thành phố, sân bay và khu vực cửa ngõ phía Đông.

Trước đó, sau chuyến khảo sát thực địa vào tháng 6-2026, lãnh đạo UBND TPHCM giao MAUR hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trình báo cáo cuối kỳ trong tháng 10-2026 để phê duyệt, khởi công dự án vào cuối năm.

Song song với gói thầu TV03, MAUR đang lựa chọn nhà thầu gói TV04 tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED theo hình thức chỉ định thầu quốc tế rút gọn, với giá trị hơn 36,4 tỷ đồng, nhằm bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư.

QUỐC HÙNG