Lượng khách đi xe buýt tăng 30% so với cùng kỳ

Sau 2 ngày triển khai miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách tại TPHCM tiếp tục tăng, cho thấy chính sách bước đầu phát huy hiệu quả trong thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Trạm xe buýt trung tâm phường Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), ngày 2-7, toàn mạng lưới vận hành 17.702 chuyến xe, phục vụ 277.297 lượt hành khách (bình quân 15,7 khách/chuyến), tăng khoảng 1% so với ngày 1-7 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Tình hình đi lại tại các bến xe và đầu bến diễn ra ổn định, chưa ghi nhận tình trạng quá tải hoặc phải tăng cường phương tiện. Đến hết ngày 2-7, toàn mạng lưới cũng chưa xảy ra sự cố hoặc xảy ra mất an toàn giao thông trong quá trình khai thác, vận hành.

Bên cạnh việc tổ chức vận hành, trung tâm tiếp tục tiếp nhận, xử lý phản ánh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Ngày 2-7, đơn vị xử lý 2 trường hợp xe buýt bỏ trạm, không đón khách trên các tuyến 31 và 152, đồng thời xử phạt theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra 111 chuyến xe nhằm bảo đảm triển khai thống nhất chính sách miễn phí vé. Trước một số phản ánh về việc nhân viên chưa hướng dẫn đầy đủ quy trình chạm thẻ, quét mã QR, trung tâm tăng cường giám sát, lập 4 tổ kiểm tra lưu động và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm.

Qua Tổng đài 1022, trung tâm tiếp nhận 46 cuộc gọi, chủ yếu hỏi đáp về hoạt động xe buýt. Trên ứng dụng MultiGo, đơn vị tiếp nhận 13 phản ánh, góp ý, gồm 1 ý kiến khen ngợi, 6 góp ý về trạm dừng, ứng dụng, phương tiện và 6 phản ánh về thái độ phục vụ.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, chính sách miễn phí vé góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển giao thông xanh. Hiện xe buýt điện và xe buýt sử dụng năng lượng sạch chiếm gần 68% toàn mạng lưới.

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại, góp phần phát triển đô thị xanh, bền vững.

QUỐC HÙNG