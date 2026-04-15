Điều tra vụ hai người thương vong tại một phòng trọ ở Nghệ An

Trưa 15-4, tại một phòng trọ ở đường Phạm Kinh Vỹ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ việc một người tử vong, một người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực gần hiện trường để điều tra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa trưa cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực đường Phạm Kinh Vỹ nghe tiếng động mạnh kèm tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ một phòng trọ.

Nghi có chuyện bất thường, người dân chạy tới kiểm tra, phát hiện một cô gái nằm gục trong phòng trọ, đã tử vong, trên người và chung quanh có nhiều vết máu. Gần đó, một nam thanh niên bị thương nặng, được người dân gọi phương tiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người dân tập trung gần hiện trường theo dõi vụ việc

Bước đầu, danh tính cô gái được xác định là T. (sinh năm 2004, quê tỉnh Thanh Hóa), sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thuê phòng trọ này.

Nam thanh niên bị thương cùng quê tỉnh Thanh Hóa, được cho là đến phòng trọ thăm chị T. trước khi xảy ra vụ việc.

Xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG