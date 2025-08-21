Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong sau mâu thuẫn tại quán nhậu

Sáng 21-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Đinh Trang Thượng,

Cơ quan chức năng đưa Quách Đình Tuấn đến hiện trường xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, tối 20-8, trong lúc ăn nhậu tại quán S.V (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng) do bà Q.T.N. làm chủ, Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai chủ quán) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông G.T.Q. (56 tuổi, quê Vĩnh Long), là khách đến ăn nhậu.

Được mọi người can ngăn, ông Q. rời quán đi về lán trại cách khoảng 80m. Tuy nhiên, Tuấn đã cầm dao nhọn đuổi theo và đâm vào ngực trái ông Q., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng

Sau khi gây án, Tuấn đã đến Công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN