Điều tra vụ người đàn ông gục chết trên xe máy

Ngày 5-8, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong khi đang lái xe lưu thông trên đường ở địa bàn.

Công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, hơn 22 giờ ngày 4-8, người đàn ông (sinh năm 1986) điều khiển xe máy chở theo người phụ nữ cùng một cháu nhỏ lưu thông trên đường 3B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Khi đến trước một căn nhà trên đường 3B, người đàn ông bất ngờ loạng choạng tay lái rồi gục trên xe máy.

Một số người dân phát hiện, chạy đến giúp đỡ, đưa người đàn ông xuống xe máy và gọi điện báo công an. Thời điểm này, người phụ nữ đi trên xe lục tìm một thứ gì đó trên người đàn ông này. Khi người dân hỏi, người phụ nữ nói là khách đi xe ôm rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt và xác định người đàn ông đã tử vong. Công an đã trích xuất camera an ninh và tìm người phụ nữ nói trên để làm rõ vụ việc.

CHÍ THẠCH