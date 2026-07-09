Khu du lịch trải nghiệm tại Sapa, Lào Cai với tuyến cáp treo nối đỉnh Fansipan là điểm đến được đặt chỗ nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, theo dữ liệu từ một nền tảng du lịch trực tuyến Agoda.

Điểm đến của Việt Nam dẫn đầu lượng đặt trải nghiệm của du khách châu Á. Ảnh: THU HÀ

Dữ liệu được tổng hợp từ ngày 1-1 đến 15-6-2026 tại 8 thị trường châu Á, gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Tại Việt Nam, Sun World Fansipan Legend (Lào Cai) dẫn đầu lượng đặt chỗ nhờ sức hút của hành trình cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan - được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương".

Kết quả này phản ánh rõ nét xu hướng tìm về thiên nhiên và trải nghiệm vùng cao của du khách sau nhiều năm ưu tiên các đô thị lớn. Sa Pa không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan núi rừng hùng vĩ, mà còn bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Dữ liệu cũng cho thấy du lịch trải nghiệm đang trở thành động lực quan trọng của ngành du lịch. Các công viên giải trí gồm Disneyland Hồng Kông (Trung Quốc), Tokyo Disney Resort (Nhật Bản) và Lotte World (Hàn Quốc) có lượng đặt chỗ cao.

Điểm ngắm mây trên đỉnh Fansipan. Clip: THU HÀ

Đại diện đơn vị công bố dữ liệu nhận định, du khách châu Á hiện có xu hướng thiết kế chuyến đi xoay quanh trải nghiệm đáng nhớ, từ vui chơi giải trí, khám phá đô thị đến hòa mình vào thiên nhiên. Việc một điểm đến vùng cao của Việt Nam dẫn đầu lượng đặt chỗ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch thiên nhiên và du lịch trải nghiệm tại Việt Nam.

Xu hướng này cũng được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch trong nước, khi các sản phẩm gắn với cảnh quan, văn hóa bản địa và trải nghiệm đặc trưng đang ngày càng được du khách quan tâm lựa chọn.

VĨNH XUÂN