Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 9-7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ VH-TT-DL, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho biết, Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm, đạt 49,2% kế hoạch cả năm.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của ngành VH-TT-DL. Ảnh: THU HÀ

Khách du lịch nội địa ước đạt 81 triệu lượt, tăng 4,5%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Ngành du lịch đang tập trung hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; đổi mới xúc tiến, quảng bá; phát triển sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ VH-TT-DL đã trình Đề án lên Bộ Chính trị, xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2031, phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên và ban hành kế hoạch xây dựng khung kiến trúc dữ liệu du lịch Việt Nam.

Ngành du lịch ở nhiều địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong đó: TPHCM ước đón hơn 33,7 triệu lượt khách, doanh thu gần 214.000 tỷ đồng, tăng 63,9%; Hà Nội đón khoảng 18 triệu lượt khách, doanh thu hơn 74.230 tỷ đồng; An Giang đón khoảng 16,6 triệu lượt khách; Lâm Đồng gần 12 triệu lượt; Khánh Hòa gần 11,9 triệu lượt, đều tăng cao về lượng khách và doanh thu...

Để tạo động lực tăng trưởng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị tiếp tục đột phá chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không quốc tế, đổi mới xúc tiến theo từng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, ẩm thực, tàu biển, đường sắt và kinh tế đêm. Hiệp hội cũng đề nghị nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm an toàn điểm đến.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu ngành du lịch tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển theo chuỗi giá trị, lấy hiệu quả kinh tế và mức đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo. Trọng tâm là tái cơ cấu sản phẩm và thị trường, đổi mới xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch xanh, thông minh, di sản, văn hóa, cộng đồng và kinh tế đêm; xây dựng các sản phẩm giàu bản sắc, có sức cạnh tranh quốc tế.

Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương tăng cường liên kết vùng, huy động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số để hoàn thành mục tiêu năm 2026 và tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

VĨNH XUÂN