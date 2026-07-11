Hơn 550 đại biểu dự Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Ngày 11-7, Ban Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) tổ chức họp báo công bố thông tin về sự kiện.

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 dự kiến diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17-8-2026. Đây là sự kiện xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Quang cảnh cuộc họp báo, công bố các thông tin, sự kiện Ngày hội Lữ hành Việt Nam 2026

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và khối CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines; 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước cùng các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch…

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: khảo sát sản phẩm du lịch tại Gia Lai và khu vực lân cận, kết nối giao thương B2B, diễn đàn lữ hành quốc tế, tọa đàm về giải pháp tăng nhanh khách quốc tế đến Gia Lai và gala dinner kết nối doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức nhằm tôn vinh và khẳng định vị thế ngành lữ hành, hướng đến trở thành sự kiện thường niên của ngành du lịch.

Tỉnh Gia Lai là địa phương thứ 2 đăng cai tổ chức ngày hội sau Quảng Ninh. Ảnh: DŨNG NHÂN

Trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, một số hoạt động trọng điểm như lễ khai mạc, chương trình kết nối giao thương B2B và gala dinner sẽ được tổ chức tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort.

NGỌC OAI