Hoa ngô đồng nhuộm đỏ đại ngàn Kon Chư Răng

Từ phố biển Quy Nhơn, chúng tôi vượt gần 100km đến cửa rừng giáp ranh tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây (nay đều là tỉnh Gia Lai).
Từ đây, đoàn tiếp tục vượt 9km đường rừng bằng xe gắn máy, sau đó đi bộ qua những con dốc cao, dưới nhiều tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi để vào vùng lõi Kon Chư Răng.
Theo người dẫn đường, mùa khô là thời điểm đẹp nhất để khám phá thác Hang Én.
Đây cũng là mùa nhiều loài hoa rừng nở rộ, nổi bật là những cây ngô đồng cổ thụ đồng loạt khoe sắc đỏ cam.
Giữa không gian tĩnh lặng, thác Hang Én hiện ra như dải lụa trắng buông từ vách đá cao, cắt ngang dòng sông A Yun.
Thác Hang Én cao hơn 50m nên còn được gọi là thác K50. Bề rộng dòng thác thay đổi theo mùa, từ khoảng 20-100m. Đây là thác đơn đổ từ vách đá tạo thành mái vòm. Phía sau màn nước là một khoang đá giống hang én, nơi nhiều chim én cư trú.
Nhờ cấu trúc đặc biệt, dòng nước đổ xuống mỏng như dải lụa trắng, tạo vẻ đẹp huyền ảo.
Bên cạnh thác là nhiều cây ngô đồng cổ thụ. Vào tháng 6 và tháng 7, hoa ngô đồng nở rộ, nhuộm đỏ cả một góc rừng, càng tôn vẻ đẹp của Hang Én. Sau khi trút lá, những chùm hoa đỏ cam đồng loạt bung nở, như đốm lửa giữa đại ngàn xanh thẫm.
Lần đầu đến Hang Én, bà Lê Thị Hương Giang (51 tuổi, nhiếp ảnh gia) chia sẻ, theo kế hoạch chỉ ở lại với Hang Én một ngày, nhưng đã lưu lại... ba ngày để ngắm, săn từng khoảnh khắc đẹp của núi rừng.
Theo bà, vẻ hùng vĩ và nguyên sơ nơi đây khiến mọi dự định đều thay đổi.
Khi màn đêm buông xuống, Kon Chư Răng khoác lên diện mạo khác.
Nhiều nhiếp ảnh gia lội xuống dòng nước lạnh, kiên nhẫn chọn góc máy rồi phơi sáng từ 30 phút đến hơn 2 giờ nhằm ghi lại những vòng sao quay (star trails) phía trên thác nước.
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bầu trời, rừng già và dòng thác hòa quyện, phô diễn vẻ đẹp nguyên sơ được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.