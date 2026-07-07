Hoa ngô đồng nhuộm đỏ đại ngàn Kon Chư Răng

Thác Hang Én nằm giữa vùng lõi Vườn quốc gia Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai), được ví như "trái tim" của đại ngàn. Mùa khô, sắc đỏ cam của hoa ngô đồng phủ kín sườn núi, tô điểm cho dòng thác thêm huyền ảo, làm say mê du khách và giới nhiếp ảnh.

Thác Hang Én như kiệt tác từ vết gãy địa chất hàng triệu năm

Từ phố biển Quy Nhơn, chúng tôi vượt gần 100km đến cửa rừng giáp ranh tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây (nay đều là tỉnh Gia Lai).

Từ đây, đoàn tiếp tục vượt 9km đường rừng bằng xe gắn máy, sau đó đi bộ qua những con dốc cao, dưới nhiều tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi để vào vùng lõi Kon Chư Răng.

Dòng nước thác Hang Én đổ xuống tựa hồ dải lụa trắng

Theo người dẫn đường, mùa khô là thời điểm đẹp nhất để khám phá thác Hang Én.

Đây cũng là mùa nhiều loài hoa rừng nở rộ, nổi bật là những cây ngô đồng cổ thụ đồng loạt khoe sắc đỏ cam.

Cây ngô đồng bung nở đỏ rực một khoảng rừng, tô thêm vẻ đẹp cho thác Hang Én

Giữa không gian tĩnh lặng, thác Hang Én hiện ra như dải lụa trắng buông từ vách đá cao, cắt ngang dòng sông A Yun.

Thác Hang Én cao hơn 50m nên còn được gọi là thác K50. Bề rộng dòng thác thay đổi theo mùa, từ khoảng 20-100m. Đây là thác đơn đổ từ vách đá tạo thành mái vòm. Phía sau màn nước là một khoang đá giống hang én, nơi nhiều chim én cư trú.

Nhờ cấu trúc đặc biệt, dòng nước đổ xuống mỏng như dải lụa trắng, tạo vẻ đẹp huyền ảo.

Thác Hang Én vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, lưu giữ những giá trị tự nhiên được bồi đắp qua hàng triệu năm

Bên cạnh thác là nhiều cây ngô đồng cổ thụ. Vào tháng 6 và tháng 7, hoa ngô đồng nở rộ, nhuộm đỏ cả một góc rừng, càng tôn vẻ đẹp của Hang Én. Sau khi trút lá, những chùm hoa đỏ cam đồng loạt bung nở, như đốm lửa giữa đại ngàn xanh thẫm.

Để đến thác Hang Én, du khách phải băng qua những cánh rừng rậm với nhiều cây cổ thụ

Lần đầu đến Hang Én, bà Lê Thị Hương Giang (51 tuổi, nhiếp ảnh gia) chia sẻ, theo kế hoạch chỉ ở lại với Hang Én một ngày, nhưng đã lưu lại... ba ngày để ngắm, săn từng khoảnh khắc đẹp của núi rừng.

Theo bà, vẻ hùng vĩ và nguyên sơ nơi đây khiến mọi dự định đều thay đổi.

Người dân bản địa nấu cơm bằng ống nứa phục vụ du khách khám phá thác Hang Én

Khi màn đêm buông xuống, Kon Chư Răng khoác lên diện mạo khác.

Nhiều nhiếp ảnh gia lội xuống dòng nước lạnh, kiên nhẫn chọn góc máy rồi phơi sáng từ 30 phút đến hơn 2 giờ nhằm ghi lại những vòng sao quay (star trails) phía trên thác nước.

Sắc đỏ ngô đồng ngay bên thác Hang Én

Thác Hang Én nằm giữa lõi rừng già thâm u

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bầu trời, rừng già và dòng thác hòa quyện, phô diễn vẻ đẹp nguyên sơ được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.

NGỌC OAI - TUỆ LÂM