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Làng Lò: Mái ngói đỏ trải dài bên bờ đại dương xanh

SGGPO

Làng Lò (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) thời gian gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến. Sở hữu bờ biển bình yên, ngôi làng còn giữ gần như nguyên vẹn dáng hình của một làng biển hàng chục năm trước.

Clip: Mê mẩn vẻ đẹp ở làng Lò

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến làng Lò là hơn 1.500 ngôi nhà nằm san sát, trải dài từ đường làng hướng thẳng ra biển. Từ trên cao nhìn xuống, cả ngôi làng như một bức tranh với ba gam màu nổi bật: màu đỏ của những mái ngói cũ, màu vàng của dải cát ven biển và màu xanh thẳm của đại dương.

Cái tên "làng Lò" cũng mang theo một ký ức đặc biệt. Trước đây, cư dân nơi này chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Sau mỗi chuyến biển, vài gia đình cùng nhau sử dụng một chiếc lò xây bằng gạch, bên ngoài trét bùn và rơm để hấp, sấy cá, mực nhằm bảo quản trước khi mang đi bán. Đến khi bảo quản bằng đá lạnh thì những chiếc lò truyền thống không còn nhưng tên gọi "làng Lò" vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của vùng biển.

Điều khiến nhiều du khách thích thú là ngôi làng vẫn còn lưu giữ đậm nét kiến trúc của những năm 1960-1980. Ngôi nhà hai gian hình chữ L, tường quét vôi vàng hoặc trắng, mái ngói phủ màu thời gian nằm nối tiếp nhau trong các con hẻm nhỏ. Nhiều căn nhà vẫn còn giếng ở góc sân, hàng rào thấp, khoảng sân rộng – những hình ảnh gợi nhớ không gian làng quê ven biển của nhiều thập niên trước.

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Những ngôi nhà mái đỏ nằm san sát nhau ở làng Lò

Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều bãi biển du lịch khác, làng Lò mang một vẻ trầm mặc. Càng tiến gần biển, tiếng sóng và tiếng gió càng rõ hơn. Biển làng Lò mang một nét riêng. Dải cát nơi đây có nguồn gốc từ đá núi lửa nên hạt cát lớn, ánh vàng pha đỏ thay vì trắng mịn như nhiều bãi biển khác. Buổi sáng sớm là lúc làng biển nhộn nhịp nhất khi những con tàu cập bến sau chuyến đánh bắt đêm. Khi chiều xuống, bãi biển lại rộn ràng tiếng cười của người dân địa phương đi tắm biển.

Những năm gần đây, làng Lò còn được biết đến qua con đường bê tông kéo dài từ khu dân cư ra cảng cá, khung cảnh từng xuất hiện trong bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”.

Bến thuyền nép mình dưới hàng dương, những con hẻm bậc thang dẫn xuống biển cùng các bức bích họa đầy màu sắc đã tạo thêm nhiều góc check-in nhưng vẫn không làm mất đi vẻ mộc mạc vốn có của ngôi làng.

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Bãi biển trong xanh tuyệt đẹp

Mới đây, làng Lò tiếp tục đón tin vui khi được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất năm 2026" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) bình chọn.

>> Một số hình ảnh tại làng Lò

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Hơn 1500 ngôi nhà mái ngói đỏ nằm san sát nhau trải dài từ đường làng ra biển
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Kiến trúc của những ngôi nhà chủ yếu hình chữ L
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Bãi biển xanh thơ mộng trải dài
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Giới trẻ đến làng Lò để chụp ảnh
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Người dân địa phương làm các món ăn dân dã để phục vụ khách du lịch
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Những hàng dừa xanh mát nằm bên bờ biển
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MAI CƯỜNG

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