"Đinh tặc" dùng thủ đoạn mới, vô hiệu hóa xe hút đinh

Ngày 29-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM cho biết, tình trạng "đinh tặc" tái xuất với thủ đoạn tinh vi, gây nguy hiểm cho người đi đường và thách thức lực lượng chức năng trong công tác thu gom.

Tối 28 và rạng sáng 29-10, Đội CSGT An Sương phối hợp với chính quyền địa phương và các đội hút đinh tình nguyện đã tổ chức hút đinh, thu gom vật sắc nhọn trên tuyến đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu được gần 2kg đinh và vật sắc nhọn các loại.

Vật hình thoi được cắt bằng inox để đối phó xe hút đinh

Đáng chú ý, xuất hiện nhiều miếng kim loại hình thoi bằng chất liệu inox được cắt sắc bén, rải dọc tuyến đường. Đây là loại vật liệu không thể hút bằng nam châm, buộc lực lượng chức năng phải thu gom thủ công bằng tay, gây khó khăn và mất nhiều thời gian.

Theo anh Phùng Hữu Hiệp, thành viên nhóm tình nguyện hút đinh, thời gian gần đây, tình trạng rải đinh diễn biến phức tạp, có ngày thu được cả kg mảnh kim loại hình thoi.

Nhóm thiện nguyện hút đinh trên Quốc lộ 1A vào sáng 29- 10

Thông tin từ Phòng CSGT cũng cho biết, tình trạng tương tự xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1K, đoạn từ ngã tư Mỹ Phước – Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới. Tại đây, người dân và lực lượng tuần tra đã phát hiện, thu gom nhiều miếng thép hình thoi mới bị rải.

Đội CSGT An Sương đã chủ động phối hợp với Công an địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đến các cơ sở sửa xe, yêu cầu ký cam kết không rải đinh, không phá hoại phương tiện để trục lợi.

﻿Lực lượng chức năng vận động cơ sở sửa chữa xe, vá vỏ không rải đinh, không tiếp tay cho đinh tặc

Phòng CSGT cũng cảnh báo, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe cán phải đinh, dẫn đến nổ lốp, mất lái, gây thương tích cho người điều khiển. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi phát hiện khu vực có rải đinh, vật nhọn nghi vấn, cần báo ngay cho CSGT, Công an phường hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời xử lý.

VĂN CHÂU