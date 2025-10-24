Pháp luật

An ninh - trật tự

Quảng Ngãi: Truy bắt nghi phạm chém người tại khu trọ

SGGPO

Ngày 24-10, Công an xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp lực lượng chức năng truy tìm đối tượng chém 2 người tại khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà diễn ra vào tối 23-10.

bgvdf.jpeg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VT

2 người bị chém là N.T.T. (sinh năm 1978; phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bị thương vùng mặt; V.C.H. (sinh năm 1988; quê Cà Mau), bị thương ở vùng bụng, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 6 phút ngày 23-10, một đối tượng nam giới cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi chị T. và anh H. ở. Tại đây, đối tượng dùng dao rựa chém người trong phòng, sau đó, đi bộ ra khỏi phòng trọ.

Qua xác minh, đánh giá của cơ quan chức năng, nghi phạm thực hiện hành vi chém người là Mai Xuân T. (sinh năm 1977; trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), sau khi gây án, đối tượng đã dùng xe mô tô mang BKS 81R4 để tẩu thoát.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Đăk Cấm Diên Hồng quảng Ngãi chém người truy tìm đối tượng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn