Khánh Hòa: Xác minh vụ người đàn ông xô xát với tài xế taxi

Sáng 26-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Người đàn ông "tác động" tài xế taxi tại phường Nha Trang. Video: MXH

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng liên tục “tác động” vào đầu một tài xế taxi công nghệ, được cho là xảy ra vào tối 25-10, tại phường Nha Trang.

Trong clip, dù tài xế nhiều lần yêu cầu trả lại điện thoại nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ, tiếp tục đánh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận được nhiều bình luận bày tỏ bức xúc, đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý, nhằm bảo vệ hình ảnh điểm đến Nha Trang – Khánh Hòa thân thiện, an toàn.

HIẾU GIANG