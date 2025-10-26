Pháp luật

An ninh - trật tự

Khánh Hòa: Xác minh vụ người đàn ông xô xát với tài xế taxi

SGGPO

Sáng 26-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Người đàn ông "tác động" tài xế taxi tại phường Nha Trang. Video: MXH

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng liên tục “tác động” vào đầu một tài xế taxi công nghệ, được cho là xảy ra vào tối 25-10, tại phường Nha Trang.

Trong clip, dù tài xế nhiều lần yêu cầu trả lại điện thoại nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ, tiếp tục đánh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận được nhiều bình luận bày tỏ bức xúc, đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý, nhằm bảo vệ hình ảnh điểm đến Nha Trang – Khánh Hòa thân thiện, an toàn.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Nha Trang Khánh Hòa ẩu đả va chạm xô xát du lịch Nha Trang công an phường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn