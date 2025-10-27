Tái diễn nạn rải đinh trên Quốc lộ 1K

Xã hội

Ngày 27-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, đã thu gom nhiều mảnh kim loại hình thoi sắc nhọn trên Quốc lộ 1K.

Gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1K, đoạn từ ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới, người dân và lực lượng tuần tra liên tục phát hiện nhiều miếng thép hình thoi sắc nhọn mới bị rải trên mặt đường.

Trước đó, các tổ công tác đã hút đinh, thu gom nhiều dị vật kim loại trên đoạn tuyến này, song hiện nay tình trạng này lại tái diễn.

RAI DINH 2.jpg
Nhiều miếng thép hình thoi sắc nhọn bị rải trên mặt đường Quốc lộ 1K

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn và phối hợp với Công an các phường dọc tuyến tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sửa chữa, vá vỏ xe, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

TAI DINH 1.jpg
Các tổ, nhóm tham gia hút đinh trên Quốc lộ 1K

Bên cạnh đó, nhiều nhóm và các tổ chức thiện nguyện tại khu vực cũng chủ động hút đinh, thu gom kim loại trên đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

RAO DINH 3.jpg
Hút đinh trên đường

Phòng CSGT Công an TPHCM kêu gọi người dân khi lưu thông qua khu vực này cần hết sức cảnh giác, đi đúng phần đường, chú ý quan sát mặt đường. Nếu phát hiện, ghi nhận được hình ảnh, thông tin, đặc điểm đối tượng rải đinh, hãy cung cấp ngay cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VĂN CHÂU

