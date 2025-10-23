Pháp luật

An ninh - trật tự

Tạm giữ 2 người để điều tra vụ bé gái 9 tuổi bị bạo hành

SGGPO

Ngày 23-10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên (TPHCM) xác nhận ở địa phương xảy ra vụ bạo hành trẻ em.

Nạn nhân là bé gái 9 tuổi. Người bạo hành được xác định là mẹ ruột cùng bạn trai. Bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương.

Hiện Công an phường Tân Uyên đang tạm giữ 2 nghi phạm để lấy lời khai làm rõ.

BE GÁI BỊ BẠO HÀNH.jpg
Bé M. T. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái M.T. (9 tuổi) tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5. Ngay lập tức, Công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người bạo hành bé M.T. là bà B.N. (25 tuổi, mẹ ruột bé) và bạn trai tên Ngô Văn H. (19 tuổi).

VET THUONG.jpg
Bé M.T bị đa chấn thương

Bước đầu xác định, do có tình cảm nên bà B.M. cùng con gái dọn đến phòng trọ để sống cùng H. Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé M.T. “không nghe lời” nên hai người này đã đánh đập bé nhiều lần.

Theo lãnh đạo phường Tân Uyên, hiện Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công an phường đang chăm sóc cho bé M.T.

VĂN CHÂU

Từ khóa

bạo hành con ruột phường Tân Uyên tạm giữ điều tra công an

