Đắk Lắk: Xử phạt người đàn ông đánh, bắt nam thanh niên quỳ giữa đường

Ngày 23-10, một lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã mời ông P.X.L. (sinh năm 1993, trú phường Buôn Ma Thuột) đến làm việc vì liên quan clip một thanh niên bị đánh, bắt quỳ giữa đường gây xôn xao mạng xã hội.

Ông P.X.L. được xác định là người đánh và bắt nam thanh niên quỳ giữa đường.

Tại cơ quan công an, P.X.L. khai trước đây từng là thầy dạy múa lân của thanh niên bị đánh. Thanh niên này từng tham gia đoàn múa lân của L. nhưng sau đó chuyển sang múa cho đoàn khác. Trong lúc nóng giận, L. đã có hành vi tát, bắt thanh niên này quỳ gối xin lỗi. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông L. cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết rất hối hận.

Nam thanh niên bị đánh và bắt quỳ giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Do nạn nhân không bị thương tích và cũng đã rút đơn tố cáo nên Công an phường Buôn Ma Thuột xử phạt hành chính ông L. theo quy định.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen (sau này được xác định là L.) có hành vi đánh, bắt một thanh niên quỳ giữa đường. Sau khi clip đăng tải, dư luận bức xúc đối với cách hành xử của người đàn ông áo đen.

