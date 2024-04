Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Các điểm du lịch gần sông, biển hút khách

Nhiều du khách chọn biển Thuận An (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào ngày nghỉ lễ. Ảnh: VĂN THẮNG

Sáng 18-4, Bến xe Miền Tây đón một lượng khách nhỉnh hơn so với ngày thường, tuy nhiên không xảy ra tình trạng quá tải. Khu vực ngồi chờ dành cho hành khách khá thưa thớt, khu vực bán vé không đông, các đơn vị vận tải cho biết còn nhiều vé di chuyển về các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ... Bến xe Miền Tây ước tính lượng khách trong ngày khoảng 27.800 hành khách tương ứng với 1.320 xe xuất bến, đạt 103% so với cùng kỳ.

Bến xe An Sương dự báo trong dịp lễ lượt xe xuất bến đạt 102,4% và lượt khách đạt 104% so với ngày thường. Cụ thể, trong ngày 18-4, bến xe có 310 chuyến xe và hơn 2.000 hành khách, lượng khách tại bến trong hai ngày 17 và 18 ước tính gần 4.800 khách.

Tại Bến xe miền Đông mới tình trạng thưa thớt, vắng khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Ngoài ra, thông tin từ đơn vị cho biết tình hình hoạt động tại bến xe hiện gặp nhiều khó khăn do tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình” tại các khu vực trong thành phố, dọc các tuyến đường quốc lộ vẫn tiếp diễn đón trả khách, nhận hàng hóa sai quy định.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn vào sáng cùng ngày, lượng người mua vé lên tàu cũng thưa thớt như tại các bến xe. Khu vực sảnh chờ ra tàu vắng khách, thời gian mua vé tàu diễn ra nhanh chóng. Sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách ra vào nhộn nhịp nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Mật độ giao thông tại các khu vực dẫn vào sân bay, nhà ga, bến xe thông thoáng, không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

* Nhiều người dân trên địa bàn TPHCM tranh thủ đưa gia đình đi chơi, “trốn nóng” tại một số siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi… Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào giữa tuần và được nghỉ 1 ngày, nên nhiều người chọn vui chơi, nghỉ ngơi ngay tại thành phố.

Ghi nhanh tại một số siêu thị như Satra, Co.opmart, GO!, MM Mega Market, AEon Mall Tân Phú… lượng khách đổ về buổi trưa và chiều tối khá đông. Một số khu vực ăn uống tại các trung tâm thương mại nhộn nhịp khách đến. Chị Thùy Lan, ngụ tại TP Thủ Đức, cho biết, thời tiết nắng nóng, nên gia đình cùng nhau dạo Trung tâm Thương mại Gigamall, lựa vài món đồ và cho bọn trẻ được vui chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Hiện tại, các siêu thị đang mở rộng chương trình bình ổn giá, kích cầu mua sắm. Chẳng hạn, MM Mega Market triển khai bán giá ưu đãi đối với nhóm hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm khô; bán giá sỉ thực phẩm tươi sống; tăng hạn mức khuyến mãi cho nhóm hàng nhãn riêng 40%-50%… Saigon Co.op khuyến mãi nhiều mặt hàng ở hơn 800 điểm bán trên khắp cả nước, như thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, trái cây, rau củ… Hệ thống siêu thị GO! BigC mới công bố đưa ra thị trường hơn 2.000 mã sản phẩm giá rẻ hơn từ nay đến cuối năm.

Đối với các khu vui chơi như Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo cầm viên Sài Gòn… đón một lượng lớn người dân, du khách đến tham quan. Dịp này, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên chủ động giảm giá vé vào cổng đối với người lớn và trẻ em 20.000-30.000 đồng/người (sau giảm giá còn 60.000 đồng/vé trẻ em, 120.000 đồng/vé người lớn); đồng thời giảm 22% cho khách tham quan, hái trái tại Suối Tiên Farm từ nay đến hết ngày 30-4. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức nhiều chương trình vui chơi như hội thi trang trí mâm bánh, ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam, biểu diễn cờ người, cà kheo...

* Ngày 18-4, thời tiết nắng nóng, nhiều du khách tận dụng ngày nghỉ lễ để tham quan, vui chơi các điểm du lịch gần biển, sông suối.

Ghi nhận tại khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhiều du khách là nhóm gia đình, bạn bè đã đến từ sớm. Trong đó, Công viên Khủng long và Công viên Nước thu hút khá đông đúc trẻ em. Dịp này, khu du lịch dự kiến thu hút hơn 2.000 du khách trong nước và quốc tế. Trong khi đó, ở Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), do khu vực này rợp bóng cây xanh nên nhiều nhóm gia đình đến tụ tập vui chơi, đọc sách hoặc tổ chức picnic đến chiều. Khu vực bãi biển Đà Nẵng thu hút nhiều du khách Hàn Quốc, châu Âu.

Tại bãi tắm Thuận An, Cảnh Dương và Lăng Cô của tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân và du khách tập trung đông đúc để tắm biển và nghỉ dưỡng. Tại các di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý cũng thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Dù khách đông nhưng không xảy ra tình trạng “chặt chém”. Lực lượng chức năng theo dõi thường xuyên qua mạng xã hội, đường dây nóng để xử lý kịp thời trường hợp vi phạm đến hình ảnh du lịch Cố đô.

Trong khi đó, trên một số tuyến đường chính trong khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học... lượng khách tản bộ, đạp xe tham quan thưa thớt. Tại chùa Cầu, cũng không xuất hiện cảnh chen chúc du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm do công trình này đang tu bổ. Đa số khách đến Hội An trong ngày là người trong tỉnh và các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Số du khách này chủ yếu đến ăn uống, tản bộ và uống cà phê tại các hàng quán trong khu vực trung tâm phố cổ. Các du khách quốc tế đến Hội An dịp này đa số là khách đi theo đoàn có quốc tịch Hàn Quốc, châu Âu…

NHÓM PV