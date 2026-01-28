Xã hội

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị

SGGPO

Ngày 28-1, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán năm 2026 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Đoàn đã đến thăm Hội Nhà báo TPHCM; Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng phía Nam; Công ty TNHH Đường sách TPHCM; Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến – Khối Tuyên huấn; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự TPHCM và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an TPHCM.

hnb.jpg
Đồng chí Tăng Hữu Phong cùng đoàn công tác đến thăm và chúc tết Hội Nhà báo TPHCM

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Tăng Hữu Phong gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên, người lao động các đơn vị.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, thiết thực của các cơ quan, đơn vị trong năm 2025, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa đọc và lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn Thành phố.

Hỉnh.jpg
Đồng chí Tăng Hữu Phong cùng đoàn công tác đến thăm và chúc tết Công ty TNHH Đường sách TPHCM
Hinh 2.jpg
Đồng chí Tăng Hữu Phong cùng đoàn công tác đến thăm và chúc tết Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự TPHCM

Đồng chí Tăng Hữu Phong nhấn mạnh, năm 2026, TPHCM tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng gắn với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hinh 5.jpg
Đoàn công tác đến thăm và chúc tết Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến – Khối Tuyên huấn
Hinh 4.jpg
Đoàn công tác đến thăm và chúc tết Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an TPHCM

Nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Tăng Hữu Phong chúc các đơn vị năm mới an khang, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố, góp phần xây dựng, phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

HỒNG HẢI

