Chiều 24-7, trong chương trình khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung bộ năm 2026, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, làm trưởng đoàn, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bến tàu Không số Vũng Rô.

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ tàu Không số, lực lượng vũ trang và nhân dân đã vượt qua nhiều gian khổ, hiểm nguy, góp phần làm nên những chiến công trên tuyến vận tải chiến lược Hồ Chí Minh trên biển.

Nghi thức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bến tàu Không số Vũng Rô. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bến tàu Không số Vũng Rô là địa chỉ đỏ gắn với Đường Hồ Chí Minh trên biển. Cuối năm 1964 và đầu năm 1965, nơi đây đã bốn lần đón tàu Không số, trong đó ba chuyến cập bến thành công, tiếp nhận hơn 200 tấn vũ khí, đạn dược và nhu yếu phẩm chi viện cho chiến trường Khu V và Tây Nguyên.

Nghi thức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bến tàu Không số Vũng Rô. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lễ dâng hoa, dâng hương góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Sau buổi lễ, đoàn tham quan Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử Bến tàu Không số Vũng Rô, tìm hiểu về tuyến vận tải chiến lược Hồ Chí Minh trên biển và những chiến công của quân, dân địa phương.

Nghi thức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bến tàu Không số Vũng Rô. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dịp này, đoàn công tác cũng thăm hỏi, tặng quà ngư dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật khi khai thác hải sản, vươn khơi, bám biển và cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

QUỐC HÙNG