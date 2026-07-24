Phát hiện hố chôn tập thể thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đang tích cực triển khai nhiệm vụ tìm kiếm tại hố chôn tập thể thứ hai vừa được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi để xác định quy mô khu vực chôn cất.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, từ sáng sớm đến 14 giờ 30 ngày 24-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện thêm một hố chôn tập thể, nằm cách khu vực hố chôn tập thể được phát hiện trước đó khoảng 50m.

Lực lượng chức năng đưa máy xúc tiến hành đào tại khu đất cao trong Công viên Lê Thị Riêng để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng khẩn trương đào khu đất cao gần sân bi sắt trong công viên. Ban đầu, máy xúc bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng 1m. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt, toàn bộ hoạt động chuyển sang khai quật thủ công nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng, tránh ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại dưới lòng đất.

Khu vực khai quật dài khoảng 10m, sâu hơn 1,5m và đang tiếp tục được lực lượng làm nhiệm vụ mở rộng để xác định phạm vi thực tế của hố chôn tập thể.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi khai quật

Các lực lượng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt tìm kiếm lần này. Khu vực trên nằm trong ba điểm được xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể, dựa trên đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

Trước đó, tại rãnh chôn tập thể dài khoảng 30m kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, bình tông, lược, nhẫn, bút viết, lọ dầu gió và các mẩu giấy ghi thông tin đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực ⁠Ban Chỉ đạo 515 TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai tiếp tục củng cố cơ sở nhận định khu vực Công viên Lê Thị Riêng còn lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công tác phân loại xương, di vật của các bộ hài cốt vừa được tìm thấy tại hố chôn tập thể thứ hai

Đến chiều 24-7, các lực lượng vẫn đang khẩn trương mở rộng phạm vi khai quật, tìm kiếm với hy vọng tiếp tục phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ và di vật, phục vụ công tác quy tập, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI