Xã hội

TPHCM thăm, tặng quà người có công tại Ninh Bình và Bắc Ninh

SGGPO

Ngày 24-7, Đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà và tri ân các thương, bệnh binh tại 4 trung tâm điều dưỡng thương binh phía Bắc.

Tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), đồng chí Trần Quốc Khánh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, gửi đến các thương binh, bệnh binh, người có công lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc.

DSC_4482.JPG
Đồng chí Trần Quốc Khánh tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đến thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh, đồng chí Trần Quốc Khánh thông tin về sự phát triển của TPHCM trong những năm qua; đồng thời khẳng định các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” luôn được quan tâm chỉ đạo, đồng tình hưởng ứng thực hiện; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi không ngừng được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với người có công.

DSC_4654.JPG
Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn công tác của UBND TPHCM đã tặng 600 triệu đồng đến 4 trung tâm điều dưỡng thương binh.

DSC_4883.JPG
Đoàn công tác UBND TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

tri ân người có công đoàn công tác TPHCM thương bệnh binh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn