TPHCM thăm, tặng quà người có công tại Ninh Bình và Bắc Ninh

Ngày 24-7, Đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà và tri ân các thương, bệnh binh tại 4 trung tâm điều dưỡng thương binh phía Bắc.

Tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), đồng chí Trần Quốc Khánh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, gửi đến các thương binh, bệnh binh, người có công lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc.

Đồng chí Trần Quốc Khánh tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đến thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh, đồng chí Trần Quốc Khánh thông tin về sự phát triển của TPHCM trong những năm qua; đồng thời khẳng định các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” luôn được quan tâm chỉ đạo, đồng tình hưởng ứng thực hiện; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi không ngừng được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với người có công.

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn công tác của UBND TPHCM đã tặng 600 triệu đồng đến 4 trung tâm điều dưỡng thương binh.

Đoàn công tác UBND TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

ĐỖ TRUNG