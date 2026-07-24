Tây Nguyên, Nam bộ mưa gia tăng trong những ngày tới

Mưa lớn tại Bắc bộ sẽ giảm dần từ chiều 25-7. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa gia tăng, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Video chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa diện rộng ở Nam bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Chiều tối 24-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 24 đến sáng 25-7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác của Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông.

Từ chiều 25-7, mưa lớn tại Bắc bộ giảm dần. Đến đêm cùng ngày, vùng mưa có xu hướng thu hẹp về Tây Bắc bộ và cường độ giảm.

Tại miền Trung, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong những ngày tới, cường độ mưa tại hai khu vực này còn có xu hướng gia tăng.

Về bão NOUL, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão đang di chuyển nhanh về phía Tây Tây Bắc và có khả năng đi vào vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 2 trong năm 2026.

Các mô hình dự báo cho thấy bão nhiều khả năng hướng về khu vực Quảng Đông, Trung Quốc và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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