Xã hội

Tây Ninh: Từ tin báo của người dân, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) vừa quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành từ nguồn tin do người dân cung cấp.

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Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Trước đó, ngày 23-7, sau khi tiếp nhận thông tin của ông Hồ Văn Thanh (ngụ địa phương), Đội K71 tiến hành khảo sát khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,4m.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm vào sáng 24-7, Đội K71 phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ ở cùng độ sâu, cách vị trí phát hiện trước đó gần 200m.

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành. Lực lượng chuyên môn đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình.

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Đội K71, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực ấp Tân Tây, xã Tân Thành

Theo thông tin người dân cung cấp, khu vực ấp Tân Tây được cho là vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Trong thời gian tới, Đội K71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

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Từ khóa

Tây Ninh hài cốt liệt sĩ

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