21 địa phương ven biển chủ động ứng phó bão NOUL và gió mạnh trên biển

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với bão NOUL và gió mạnh trên biển, trong bối cảnh bão dự kiến đi vào Biển Đông trong tối 24-7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tối hoặc đêm nay, bão NOUL vào Biển Đông

Chiều 24-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ký văn bản đề nghị UBND 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với bão NOUL và gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão NOUL ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và dự kiến đi vào vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong tối 24-7.

Dự báo đến ngày 25-7, bão có thể mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 khi hoạt động trên vùng biển Đông Bắc Bắc Biển Đông. Sau đó, bão di chuyển vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh trên vùng biển Đông Bắc Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Cùng thời điểm, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến của bão, kịp thời thông tin cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân để chủ động phòng tránh; quản lý chặt hoạt động của tàu, thuyền, nhất là tàu du lịch; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và tổ chức trực ban nghiêm túc.

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