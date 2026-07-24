Thăm, tri ân gia đình chính sách và người có công tại TPHCM

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 24-7, TPHCM tổ chức nhiều đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

Đoàn do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thân (sinh năm 1935, ngụ phường Cầu Kiệu), là thương binh hạng 4/4, vợ liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Thân nhập ngũ năm 1965, sau đó bị thương trong quá trình chiến đấu.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống bà Nguyễn Thị Thân

Trong không gian ấm áp, thân tình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của bà Nguyễn Thị Thân; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của bà đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công là tình cảm và là trách nhiệm được thành phố thực hiện thường xuyên bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Trao tặng quà đến bà Nguyễn Thị Thân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chúc bà luôn mạnh khỏe, sống an vui. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

* Tại xã Tân An Hội, đoàn do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phiền.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ và gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phiền

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đồng chí chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

* Đoàn do đồng chí Đặng Văn Định, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm ông Lê Hồng Liêm (sinh năm 1954, ngụ phường Đức Nhuận), là thương binh hạng 4/4. Với những đóng góp, cống hiến to lớn, ông Lê Hồng Liêm đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương và danh hiệu cao quý. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Thường trực phía Nam; Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam.

Đoàn đến thăm, tặng quà ông Lê Hồng Liêm

Tiếp đó, đoàn đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1944, ngụ phường Phú Nhuận). Sau ngày đất nước thống nhất, bà Lê Thị Thu Nguyệt từng đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình (trước đây), sau đó nắm giữ chức vụ cửa hàng trưởng một công ty lương thực trong khu vực.

Đoàn đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Thu Nguyệt

Thay mặt đoàn, đồng chí Đặng Văn Định chúc thương binh Lê Hồng Liêm và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Thu Nguyệt sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

CẨM TUYẾT - NGUYỄN TÂN