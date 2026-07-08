Đoàn công tác về nguồn “Ký ức vùng Biên"

Trưa 8-7, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, cùng hơn 80 văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố đã khởi hành chuyến về nguồn với tên gọi "Ký ức vùng Biên", đến các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và TP Cần Thơ.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM về nguồn với chương trình "Ký ức vùng Biên". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng các văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố.

Đồng chí Lê Văn Minh, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy cùng các nghệ sĩ lão thành dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Biên giới Tây Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh dâng hương tại Bia tưởng niệm 8 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến Nghĩa trang Liệt sĩ Biên giới Tây Nam (còn gọi là Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông), xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các văn nghệ sĩ thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Biên giới Tây Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Dịp này, các thành viên trong đoàn được biết có 68 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập về nghĩa trang. Đây là những liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Tây Nam năm xưa, do Đội K91 cất bốc và bàn giao. Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước sẽ được tổ chức vào sáng 9-7-2026.

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Biên giới Tây Nam, đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp; dâng hương tại Bia tưởng niệm 8 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Bia tưởng niệm là "địa chỉ đỏ", nơi tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng đã dũng cảm hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Công trình được khánh thành đầu năm 2020, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đoàn nghe giới thiệu về hệ thống đường biên, cột mốc quốc gia. Ảnh: THÚY BÌNH

Đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau lễ dâng hương, đoàn đến Cột mốc 240, nghe cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước giới thiệu về hệ thống đường biên, cột mốc quốc gia, kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia; đồng thời tìm hiểu đời sống, nhiệm vụ tuần tra, công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

THÚY BÌNH